Украина в 2023 году получит от ЕС "очень льготные кредиты"
17:35 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен проинформировала президента Зеленского, что на предстоящей неделе она представит план значительной финансовой помощи со стороны ЕС в размере до 1,5 млрд евро, что в целом составит до 18 млрд на покрытие первоочередных потребностей Украины в 2023 году, — говорится в заявлении. — Помощь будет предоставлена в виде очень льготных долгосрочных кредитов и будет способствовать реформам на Украине, необходимым на пути к вступлению в ЕС».
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