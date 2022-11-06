0
0
93
НОВОСТИ

Украина в 2023 году получит от ЕС "очень льготные кредиты"

17:35 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объемом в 18 млрд евро в виде «очень льготных кредитов». Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Еврокомиссии (ЕК) по итогам телефонного разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского.

«Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен проинформировала президента Зеленского, что на предстоящей неделе она представит план значительной финансовой помощи со стороны ЕС в размере до 1,5 млрд евро, что в целом составит до 18 млрд на покрытие первоочередных потребностей Украины в 2023 году, — говорится в заявлении. — Помощь будет предоставлена в виде очень льготных долгосрочных кредитов и будет способствовать реформам на Украине, необходимым на пути к вступлению в ЕС».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:15 06.11.2022
В Одессе решили убрать памятник основателям города - СМИ
0
37
13:50 06.11.2022
СМИ подсчитали количество протестов против политики властей ФРГ этой осенью
0
334
12:46 06.11.2022
Пассажирский самолет ATR-42-500 при посадке упал в озеро Виктория
0
480
11:53 06.11.2022
Московская неделя интерьера и дизайна с 1 ноября привлекла более 170 тысяч посетителей — вице-мэр Сергунина
0
380
10:40 06.11.2022
В Киеве разрабатывают план на случай полного отключения электричества
0
571
09:30 06.11.2022
Глава СТРАТКОМ США: Большой конфликт только приближается...
0
787
09:20 06.11.2022
США неофициально подталкивают Зеленского показать открытость для переговоров с РФ - WP
0
617
09:10 06.11.2022
Британский премьер связал актуальность зеленой энергетики с СВО
0
598
09:00 06.11.2022
Температура воздуха в Москве и Петербурге на следующей неделе будет выше нормы – Вильфанд
0
512
19:40 05.11.2022
В манифестации за мир на Украине в Риме приняли участие более 100 тыс. человек
0
1234

Возврат к списку