Украина в 2023 году получит от ЕС "очень льготные кредиты"

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объемом в 18 млрд евро в виде «очень льготных кредитов». Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Еврокомиссии (ЕК) по итогам телефонного разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского.

«Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен проинформировала президента Зеленского, что на предстоящей неделе она представит план значительной финансовой помощи со стороны ЕС в размере до 1,5 млрд евро, что в целом составит до 18 млрд на покрытие первоочередных потребностей Украины в 2023 году, — говорится в заявлении. — Помощь будет предоставлена в виде очень льготных долгосрочных кредитов и будет способствовать реформам на Украине, необходимым на пути к вступлению в ЕС».