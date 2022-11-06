В Одессе решили убрать памятник основателям города - СМИ

18:15 Источник: Газета.Ru

В Одессе у памятника российской императрице Екатерине II появилась табличка о том, что монумент готовят к демонтажу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы», — указано на табличке.