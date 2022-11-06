В Одессе решили убрать памятник основателям города - СМИ
18:15 06.11.2022 Источник: Газета.Ru
В Одессе у памятника российской императрице Екатерине II появилась табличка о том, что монумент готовят к демонтажу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы», — указано на табличке.
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