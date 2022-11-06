Папа Римский: Мы воюем везде, и мы этого не понимаем...

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск, говоря об украинском кризисе, вновь заявил, что мир сейчас находится в состоянии мировой войны. Такое мнение он выразил в воскресенье на пресс-конференции на борту самолета по возвращении из Королевства Бахрейн.

«За один век произошли три мировые войны, — приводит его слова агентство АНСА. — Когда империи слабеют, им необходимо вести войну, чтобы чувствовать себя сильными, а также продавать оружие».

Понтифик упомянул, в частности, Йемен, Мьянму и Сирию. «Мы воюем везде, и мы этого не понимаем», — сказал Франциск, указав, что в настоящий момент конфликт на Украине затронул всех «рядом, в Европе», но войны продолжаются «везде годами».