Папа Римский: Мы воюем везде, и мы этого не понимаем...
21:10 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За один век произошли три мировые войны, — приводит его слова агентство АНСА. — Когда империи слабеют, им необходимо вести войну, чтобы чувствовать себя сильными, а также продавать оружие».
Понтифик упомянул, в частности, Йемен, Мьянму и Сирию. «Мы воюем везде, и мы этого не понимаем», — сказал Франциск, указав, что в настоящий момент конфликт на Украине затронул всех «рядом, в Европе», но войны продолжаются «везде годами».
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