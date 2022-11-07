Трамп пытается разузнать у республиканцев об их планах по импичменту Байдена — СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп интересуется вопросом вынесения импичмента главе государства Джо Байдену и активно спрашивает членов Республиканской партии, которые могут получить большинство в Конгрессе по итогам выборов, «сколько раз» они готовы проводить процедуру импичмента. Об этом сообщил в воскресенье журнал «Роллинг стоун» со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп в разговорах с однопартийцами пытается узнать подробности об их планах по импичменту Байдена и высокопоставленных чиновников его администрации. Трампа особенно интересовало, сколько будет длиться процесс расследования для вынесения импичмента и насколько эту идею поддерживают в Республиканской партии.

«(Бывший — прим. ТАСС) президент определенно говорил, что Байден заслуживает этого, но он также спрашивал, будет ли это вообще „работать“ и хорошо ли импичмент скажется на рейтингах (Байдена — прим. ТАСС)», — сказал изданию один из источников, вспоминая разговор с бывшим президентом США.

Как указали источники журнала, потенциальный спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти в частном порядке говорил, что начало настоящего процесса импичмента в отношении Байдена будет неверным политическим ходом для партии. По словам собеседников издания, Маккарти полагает, что процедура повысит рейтинг действующего президента.

Журнал указывает, что некоторые другие законодатели, представляющие Республиканскую партию, выступают за импичмент Байдена. Так, представитель Конгресса США Марджори Тейлор Грин пообещала, что республиканцы объявят импичмент Байдену и чиновникам его администрации в случае успеха на промежуточных выборах. Член Палаты представителей Мэтт Гетц, в свою очередь, заявлял, что республиканцы должны сделать импичмент главе государства своей приоритетной задачей.

По данным опроса, проведенного Университетом Массачусетса, пишет издание, более двух третей сторонников республиканцев считают, что их партия должна использовать свое влияние в Палате представителей для вынесения импичмента Байдену. Таким образом, указывает журнал, независимо от того, что думает по поводу процедуры «верхушка» партии, избиратели «настроены на импичмент».