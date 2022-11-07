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НОВОСТИ

Угрозы Киева возродить ядерную программу значительно повлияли на решение о СВО — Медведев

11:20 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной проведения Россией специальной военной операции (СВО) в значительной мере стали угрозы Киева возобновить ядерную программу. Об этом написал в понедельник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте «ВКонтакте».

Он констатировал, что нынешние киевские власти «горько плачут о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал». «А еще [украинские лидеры говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан», — добавил Медведев. «О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу, и что стало в значительной мере причиной проведения СВО», — написал он.

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