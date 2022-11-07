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В России выявили 4 421 случай заражения коронавирусом за сутки

12:05 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 421, летальных исходов из-за ковида — на 61. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 566 случаев заражения и 62 смерти, всего с начала пандемии — 21 468 271 и 390 649 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 944 против 5 735 днем ранее, до 20 860 277.

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