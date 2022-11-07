Государство выделит свыше 28 млрд рублей на импортозамещение ПО

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 28 млрд рублей будет выделено государством до конца текущего года на импортозамещение программного обеспечения (ПО) в РФ. Об этом сообщил на совещании кабмина в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«До конца года на все решения (по импортозамещению ПО — прим. ТАСС), которые мы поддержали, будет выделено и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 млрд рублей», — сказал Чернышенко.