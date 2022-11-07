США и НАТО допускают переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона — СМИ
12:32 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в том случае, если Киев отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение. Как пишет в понедельник газета «Репубблика», Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям.
По мнению издания, не случайно Вашингтон и НАТО подтвердили направление Киеву партии ракет назначения ПВО против беспилотников. Главной установкой становится то, что возвращение Херсона, стратегической цели с точки зрения выхода к морю и контроля за водными ресурсами, может изменить ход конфликта, и после его завоевания можно начинать переговоры с позиции силы. Как утверждает газета, Белый дом впервые начал предполагать подобный конкретный сценарий.
Причины этого в двух аспектах, пишет газета. Первая — это угроза, хотя и на данный момент очень отдаленная, якобы использования РФ тактического ядерного оружия, что потребует масштабного ответа. Второе опасение — это расширение влияния Китая на Россию. Как утверждает газета, полное поражение российского лидера Владимира Путина, смена режима которого более не обсуждается как одна из опций, привело бы к худшим для США последствиям, а именно переходу РФ под полный контроль Китая.
При этом отмечается, что во многом политический процесс будет зависеть от исхода промежуточных выборов в Конгресс США. Но конфликт входит в новую фазу из-за «параллельности» интересов Кремля и Белого дома, пишет издание. Подтверждением этого тезиса газета называет то, что США признали, что ведут на протяжении месяцев прямые контакты с Москвой, чтобы не допустить расширение конфликта и ядерную эскалацию.
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