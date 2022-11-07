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ВИЧ демонстрирует огромную скорость мутации, вакцину пока найти не удается — Вуйнович

13:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) показывает огромную скорость адаптации и мутации, это не позволяет на данный момент найти вакцину от него, заявила в интервью ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Мы недооцениваем возможность РНК вирусов быстро меняться. Я хочу сказать про вирус ВИЧ и СПИД. РНК вируса ВИЧ тоже быстро меняются. До сих пор мы не можем найти вакцину, потому что его практическая способность к мутации и адаптации такая быстрая, что это не позволяет сделать хорошую и устойчивую вакцину. Слава богу, с коронавирусом так не происходит», — сказала она.

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