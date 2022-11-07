В Москве выявили 590 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:05 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 590 против 402 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 235 533 случая заражения.
Число умерших в столице за сутки возросло на 12 против 13 днем ранее, до 46 701. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 492, до 3 045 169.
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