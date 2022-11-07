В Кремле не знают, правда ли Белый дом просил Зеленского показать открытость к диалогу с РФ
13:20 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не знает, насколько достоверны сообщения о просьбах Белого дома к Киеву продемонстрировать открытость к переговорам с Москвой. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну мы не знаем, так это или не так. Еще раз повторяю, что есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией чистой воды. Поэтому мы не имеем возможность это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, известно ли ему о призывах администрации президента США Джо Байдена в частном порядке к украинскому президенту Владимиру Зеленскому продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.
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