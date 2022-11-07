В РФ могут расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил до конца года внести в законодательство поправки, расширяющие полномочия инспекторов по охране окружающей среды. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих расширение полномочий инспекторов по охране окружающей среды и дополнительных требований к ним», — говорится в одном из пунктов.

Срок исполнения поручения установлен до 31 декабря 2022 года.