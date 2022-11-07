0
0
98
НОВОСТИ

В РФ могут расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды

13:32 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил до конца года внести в законодательство поправки, расширяющие полномочия инспекторов по охране окружающей среды. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих расширение полномочий инспекторов по охране окружающей среды и дополнительных требований к ним», — говорится в одном из пунктов.

Срок исполнения поручения установлен до 31 декабря 2022 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 07.11.2022
Взрывы прозвучали в Николаеве
0
42
14:00 07.11.2022
В ПЦУ разрешили прихожанам отмечать Рождество 25 декабря — СМИ
0
68
13:57 07.11.2022
Сбер запустил спецпроект «Твоя карьерная личность»
0
72
13:20 07.11.2022
В Кремле не знают, правда ли Белый дом просил Зеленского показать открытость к диалогу с РФ
0
132
13:05 07.11.2022
В Москве выявили 590 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
126
13:00 07.11.2022
ВИЧ демонстрирует огромную скорость мутации, вакцину пока найти не удается — Вуйнович
0
149
12:32 07.11.2022
США и НАТО допускают переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона — СМИ
0
240
12:20 07.11.2022
Государство выделит свыше 28 млрд рублей на импортозамещение ПО
0
206
12:05 07.11.2022
В России выявили 4 421 случай заражения коронавирусом за сутки
0
195
12:00 07.11.2022
Скончался глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II
0
234

Возврат к списку