В ПЦУ разрешили прихожанам отмечать Рождество 25 декабря — СМИ
14:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Православная церковь Украины (ПЦУ) впервые разрешила своим прихожанам отмечать Рождество 25 декабря по григорианскому календарю. Об этом в понедельник сообщила британская газета «Гардиан» со ссылкой на представителя ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия.
При этом представитель ПЦУ отметил, что принятое решение не является обязательным для прихожан. «Лучше продвигать этот процесс (переход на празднование Рождества 25 декабря — прим. ТАСС) медленно и успешно», — сказал он в беседе с изданием.
На Украине 25 декабря празднуют Рождество в основном верующие римско-католической церкви, протестанты, тогда как 7 января — верующие канонической Украинской православной церкви, а также ПЦУ и греко-католической церкви.
НОВОСТИ
- 14:12 07.11.2022
- Взрывы прозвучали в Николаеве
- 13:57 07.11.2022
- Сбер запустил спецпроект «Твоя карьерная личность»
- 13:32 07.11.2022
- В РФ могут расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды
- 13:20 07.11.2022
- В Кремле не знают, правда ли Белый дом просил Зеленского показать открытость к диалогу с РФ
- 13:05 07.11.2022
- В Москве выявили 590 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 07.11.2022
- ВИЧ демонстрирует огромную скорость мутации, вакцину пока найти не удается — Вуйнович
- 12:32 07.11.2022
- США и НАТО допускают переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона — СМИ
- 12:20 07.11.2022
- Государство выделит свыше 28 млрд рублей на импортозамещение ПО
- 12:05 07.11.2022
- В России выявили 4 421 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 07.11.2022
- Скончался глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать