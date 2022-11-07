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В ПЦУ разрешили прихожанам отмечать Рождество 25 декабря — СМИ

14:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Православная церковь Украины (ПЦУ) впервые разрешила своим прихожанам отмечать Рождество 25 декабря по григорианскому календарю. Об этом в понедельник сообщила британская газета «Гардиан» со ссылкой на представителя ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия.

При этом представитель ПЦУ отметил, что принятое решение не является обязательным для прихожан. «Лучше продвигать этот процесс (переход на празднование Рождества 25 декабря — прим. ТАСС) медленно и успешно», — сказал он в беседе с изданием.

На Украине 25 декабря празднуют Рождество в основном верующие римско-католической церкви, протестанты, тогда как 7 января — верующие канонической Украинской православной церкви, а также ПЦУ и греко-католической церкви.

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