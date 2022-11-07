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НОВОСТИ

Взрывы прозвучали в Николаеве

14:12 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы слышны в понедельник в украинском городе Николаеве. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

«Сообщается по взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ресурса. Официальных сообщений от местных властей не поступало.

При этом ранее в Николаевской области объявлялась воздушная тревога. После сообщения о взрывах тревога была объявлена повторно.

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