Взрывы прозвучали в Николаеве

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы слышны в понедельник в украинском городе Николаеве. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

«Сообщается по взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ресурса. Официальных сообщений от местных властей не поступало.

При этом ранее в Николаевской области объявлялась воздушная тревога. После сообщения о взрывах тревога была объявлена повторно.