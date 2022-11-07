ВСУ потеряли 250 военных из-за безуспешных атак на краснолиманском направлении — МО РФ
14:32 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате безуспешных попыток наступления в направлении двух населенных пунктов на краснолиманском направлении за сутки потеряли более 120 военных убитыми и до 130 ранеными. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На краснолиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены», — сказал он.
Конашенков добавил, что в результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и до 130 раненными. Кроме того, ВСУ потеряли три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
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