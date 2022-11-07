В рамках недели интерьера и дизайна в Москве прошло более сотни мероприятий
14:40 07.11.2022
В мероприятиях Московской недели интерьера и дизайна 1-6 ноября за пять дней приняли участие более 170 тыс. человек. Форум объединил в Москве сотни производителей мебели, отделочных материалов, дизайнеров, архитекторов и экспертов отрасли из России и дружественных стран. Главными площадками Московской недели интерьера и дизайна оказались павильоны №55 и №57 на ВДНХ и «Цифровое деловое пространство» на улице Покровке. Участники форума также используют 86 городских площадок, среди которых музеи и торговые центры. В деловой программе форума - более 100 мероприятий в различных форматах. В событиях участвуют более 270 спикеров, представляющих Китай, Индию, Турцию, Вьетнам, Казахстан и другие страны.
Как отмечала вице-мэр Наталья Сергунина, они посещали выставочную, деловую и обучающую программы. При этом предприниматели заключили соглашения, в том числе международные, на 5,6 млрд руб. «С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой - площадка для взаимодействия бизнеса, - говорит заммэра. - Как российского, так и международного. Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты. Заключены договоры на сумму 5,6 млрд руб.».
Важным событием деловой части форума стала дискуссия «Сделано в Москве», в рамках которой представители бизнеса и органов госвласти обсуждали тенденции в сфере дизайна, а также меры поддержки предпринимателей, занятых производством мебели, материалов и интерьерных решений в Москве.
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