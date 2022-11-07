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НОВОСТИ

В Херсоне частично восстановили электро- и водоснабжение — власти

15:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электро- и водоснабжение в Херсоне, прерванное из-за теракта украинской диверсионно-разведывательной группы, произошедшего 6 ноября, частично восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в администрации области.

«В связи с терактом, организованным украинской стороной, в городе и некоторых районах области отсутствовали вода и электричество. На сегодняшний день ситуацию с электро- и водоснабжением удалось частично стабилизировать. Специалисты ГУП „Херсоноблэнерго“ частично восстановили работу жизненно важных коммуникаций в каждом микрорайоне города», — сообщил собеседник агентства.

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