В Херсоне частично восстановили электро- и водоснабжение — власти
15:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электро- и водоснабжение в Херсоне, прерванное из-за теракта украинской диверсионно-разведывательной группы, произошедшего 6 ноября, частично восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в администрации области.
«В связи с терактом, организованным украинской стороной, в городе и некоторых районах области отсутствовали вода и электричество. На сегодняшний день ситуацию с электро- и водоснабжением удалось частично стабилизировать. Специалисты ГУП „Херсоноблэнерго“ частично восстановили работу жизненно важных коммуникаций в каждом микрорайоне города», — сообщил собеседник агентства.
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