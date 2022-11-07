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Инфляция в мире, предположительно, достигла пика — глава МВФ

15:12 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой показатель инфляции в мире приближается, возможно, к пиковой точке в текущем цикле, снизить рост потребительских цен до желаемого уровня будет трудно. Об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью агентству Блумберг.

«Я не хотела бы говорить прежде, чем появятся данные, но очень возможно, что мы достигли пика. Сейчас, как мы видим, центральные банки занимают довольно солидарную позицию относительного того, что борьба с инфляцией должна быть в приоритете, и это справедливо», — сказала она агентству на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском Шарм-эш-Шейхе.

По ее словам, какой будет инфляция через несколько месяцев или год, сказать трудно. Экономисты МВФ считают, что инфляцию будет «трудно снизить до желаемого уровня в 2%», указала Георгиева. Она в этой связи отметила, что для преодоления инфляции нужно двунаправленное движение — со стороны центробанков и стран, которые будут обеспечивать диверсификацию цепочек поставок.

В опубликованном в октябре докладе МВФ говорилось, что темпы роста мировой экономики замедлились, показатель снизился с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 году, а в 2023 году он упадет еще ниже и составит 2,7%. Рост мировой инфляции, по данным МВФ, составлял 4,7% в 2021 году, достигнет 8,8% в 2022 году и затем начнет снижаться — до 6,5% в 2023 году и до 4,1% к 2024 году.

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