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На Украине сообщили о прибытии в страну зенитных комплексов NASAMS и Aspide

15:32 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS («Насамс») и Aspide («Аспид») прибыла на Украину. Об этом в понедельник заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«На Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide! <…> Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США», — написал он на странице в «Твиттере». Резников однако не уточнил, сколько именно комплексов доставили на Украину.

Ранее помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам сообщил, что американская администрация отправила на Украину восемь ЗРК NASAMS. Кроме того, СМИ сообщали о планах Испании поставить Киеву батареи Aspide, бронетранспортеры M113, а также тонны артиллерийских снарядов.

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