Катар возмущен «двойными стандартами» в ФРГ относительно чемпионата мира — глава МИД
16:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Катар возмущен проявлением политики «двойных стандартов» со стороны Германии, при которой Берлин стремится к сотрудничеству в сфере энергетики, но при этом ставит под сомнение право Катара на проведение чемпионата мира по футболу. Об этом глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в интервью газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг», опубликованном в понедельник.
«Нас возмущают двойные стандарты. С одной стороны, политики из правительства неверно информируют народ Германии, а с другой — правительство не видит проблем, когда речь идет об энергетическом партнерстве с нами или инвестициях», — сказал министр.
Он напомнил, что Катар также помог при эвакуации немецких граждан из Афганистана. «Но когда мы организуем чемпионат мира по футболу, хотим насладиться этим моментом и праздновать вместе с немецкой командой, то внезапно действуют иные стандарты. Мы не можем этого понять», — отметил политик.
Глава МИД отметил, что Катар систематически подвергается критике с тех пор, как выиграл право на проведение чемпионата. Катару приходится слышать, что страна «в интеллектуальном и культурном плане не готова к организации чемпионата мира», указал он. «Иронично, когда такой тон задается в странах Европы, которые называют себя либеральными демократиями. Честно говоря, это звучит очень высокомерно и очень расистски», — заявил министр. При этом глава МИД добавил, что между ФРГ и Катаром сложились крепкие партнерские отношения.
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