0
0
31
НОВОСТИ

США с января по октябрь поставили ЕС больше СПГ, чем за весь 2021 год

17:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС с января по октябрь получил от США 48 млрд кубометров СПГ, что больше, чем за весь 2021 год. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Белым домом пресс-релизе по итогам встречи рабочей группы США и ЕС по энергетической безопасности.

«Только в этом году, с январь по октябрь, из США в ЕС было экспортировано около 48 млрд кубометров СПГ, что на 26 млрд кубометров больше, чем за весь 2021 год», — следует из документа. Отмечается, что стороны намерены работать над сохранением высокого уровня поставок американского сжиженного природного газа в Европу и в следующем году. Планируется, что в 2023 году, европейские страны закупят у Вашингтона на 50 млрд кубометров СПГ больше, чем в 2021 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 07.11.2022
На Украине сообщили о прибытии в страну зенитных комплексов NASAMS и Aspide
0
51
15:00 07.11.2022
В Херсоне частично восстановили электро- и водоснабжение — власти
0
60
14:32 07.11.2022
ВСУ потеряли 250 военных из-за безуспешных атак на краснолиманском направлении — МО РФ
0
67
14:12 07.11.2022
Взрывы прозвучали в Николаеве
0
71
09:00 07.11.2022
В Донецке горит здание управления железными дорогами после обстрела ВСУ
0
113
09:30 06.11.2022
Глава СТРАТКОМ США: Большой конфликт только приближается...
0
333
09:20 06.11.2022
США неофициально подталкивают Зеленского показать открытость для переговоров с РФ - WP
0
300
17:30 04.11.2022
ВС РФ поразили в Павлограде и Харькове цеха, где делали ракетные двигатели и снаряды
0
620
17:00 04.11.2022
Белоруссия и РФ создадут совместную группировку спутников, в том числе военных — Лукашенко
0
601
08:40 04.11.2022
В Николаеве произошло несколько взрывов - СМИ
0
677

Возврат к списку