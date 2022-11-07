США с января по октябрь поставили ЕС больше СПГ, чем за весь 2021 год
17:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС с января по октябрь получил от США 48 млрд кубометров СПГ, что больше, чем за весь 2021 год. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Белым домом пресс-релизе по итогам встречи рабочей группы США и ЕС по энергетической безопасности.
«Только в этом году, с январь по октябрь, из США в ЕС было экспортировано около 48 млрд кубометров СПГ, что на 26 млрд кубометров больше, чем за весь 2021 год», — следует из документа. Отмечается, что стороны намерены работать над сохранением высокого уровня поставок американского сжиженного природного газа в Европу и в следующем году. Планируется, что в 2023 году, европейские страны закупят у Вашингтона на 50 млрд кубометров СПГ больше, чем в 2021 году.
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