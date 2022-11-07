Около 50 тыс. мобилизованных сейчас принимают участие в боевых действиях — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 80 тыс. мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тыс. принимают участие в боевых действиях, сообщил президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.

«У нас сейчас тысяч 50 [человек] находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тыс. в зоне [проведения СВО]. Остальные все — на полигонах», — рассказал он.