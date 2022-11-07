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НОВОСТИ

Алжир подал заявку на членство в БРИКС

18:30 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алжирские власти подали официальную заявку на присоединение к группе БРИКС. Об этом, как передает информационный портал «Аш-Шурук», сообщила в понедельник специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Зерруги.«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», — сказала она.

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