Общение Путина с гражданами по поводу мобилизованных пройдет отдельно - Песков
19:31 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», — сказал представитель Кремля.
Ранее в понедельник на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин обратил особое внимание на тему поддержки мобилизованных. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пообещал глава государства.
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