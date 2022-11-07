Общение Путина с гражданами по поводу мобилизованных пройдет отдельно - Песков

19:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общение президента РФ Владимира Путина с людьми по поводу поддержки мобилизованных граждан пройдет в формате отдельного мероприятия, Кремль объявит о нем позднее. Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», — сказал представитель Кремля.

Ранее в понедельник на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин обратил особое внимание на тему поддержки мобилизованных. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пообещал глава государства.