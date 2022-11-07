Турция планирует предложить продление зерновой сделки на год

20:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция собирается предложить продлить на один год зерновую сделку, действие которой истекает 19 ноября. Об этом заявил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар журналистам в Анкаре.

«Украина дала гарантии России [о неиспользовании коридора безопасности в Черном море в военных целях] через Турцию. Мы предложим продлить соглашение еще на один год», — подчеркнул глава Минобороны республики.