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Для работы на железных дорогах Украины готовят паровозы

21:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская железная дорога переходит на использование дизельных локомотивов при повреждении энергетической инфраструктуры. В качестве запасного варианта также рассматриваются паровозы, заявил глава компании «Укржелдорога» («Укрзализныця») Александр Камышин.

«Мы переключаемся на дизельные локомотивы и продолжаем работать», — рассказал Камышин в своем «Твиттере» о действиях, которые предпринимает компания при ударах по энергетической инфраструктуре.

При этом для дизельных локомотивов тоже готовится запасной вариант. В этой связи уже ведется проверка работы паровозов. «Проверял сегодня „план Б“ для тепловозов — паровозы», — написал директор «Укржелдороги».

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