Макрон отреагировал на заявление Зеленского по поводу переговоров между РФ и Украиной

22:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Россией и Украиной, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что сегодня было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия», — сказал французский лидер.