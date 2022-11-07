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Макрон отреагировал на заявление Зеленского по поводу переговоров между РФ и Украиной

22:59 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Россией и Украиной, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что сегодня было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия», — сказал французский лидер.

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