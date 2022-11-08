Родственники смогут получать денежное довольствие военнослужащего при его желании
09:20 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Денежное довольствие российского военнослужащего может быть перечислено его родственникам при условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты. Об этом заявил во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
«Да, есть такая возможность, — сказал Микищенко, отвечая на вопрос журналистов, может ли по просьбе военнослужащего его семья получать за него денежное довольствие. — Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам, для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность».
Он также уточнил, что существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. «Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно, и сам оформляет дополнительную банковскую карту», — добавил Микищенко.
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