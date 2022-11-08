Мужчина погиб в Донецке при обстреле со стороны ВС Украины — мэр
09:32 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина погиб в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«Под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения. Анкетные данные уточняются», — написал он.
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