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Мужчина погиб в Донецке при обстреле со стороны ВС Украины — мэр

09:32 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина погиб в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«Под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения. Анкетные данные уточняются», — написал он.

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