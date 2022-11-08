Белый дом выступил за участие Украины в саммите G20, если на нем будет представлена РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США выступают за то, чтобы Украина тоже приняла участие в предстоящем саммите Группы двадцати (G20), если на нем будет представлена РФ. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы очень четко заявляли: <…> если Россия может посетить G20, то Украина тоже [должна иметь такую возможность]», — сказала она.

При этом Жан-Пьер повторила, что президент США Джо Байден не планирует встречаться на G20 со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «Президента [США] <…> [ранее] спрашивали, намерен ли он встречаться с президентом Путиным на G20, и он сказал, что у него нет таких намерений», — напомнила представитель Белого дома.