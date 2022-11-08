В Херсонской области задержаны диверсанты, готовившие теракты против сотрудников ВГА
10:05 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности на территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области. Выявлены и задержаны 9 граждан Украины, а их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей скрываются за пределами Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.
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