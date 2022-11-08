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НОВОСТИ

Турция запретила полеты через свое воздушное пространство российских самолетов с двойной регистрацией - СМИ

10:20 08.11.2022 Источник: РБК

Турецкие власти с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях), рассказали РБК гендиректор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники еще в двух российских перевозчиках.

По словам Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20–30 минут.

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