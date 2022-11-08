Потепление в США происходит быстрее, чем в среднем на Земле — доклад
10:32 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повышение средней температуры происходит в США быстрее, чем в целом на планете, стихийные бедствия в стране будут происходить чаще. Такая оценка приводится в черновой версии доклада, подготовленного рядом американских ведомств, выдержки из документа опубликовала в понедельник газета «Вашингтон пост».
«За последние 50 лет в США потепление происходило на 68 проц. быстрее, чем в целом на планете», — полагают авторы доклада. Как они отмечают, речь идет о континентальной части США, данные оценки, в частности, не относятся к штату Аляска.
Изменение климата в США приводит к «далеко идущим и все более ухудшающимся» последствиям для всех районов страны, говорится в документе. «Многие из негативных последствий, с которыми население уже столкнулось по всей стране, усугубятся, по мере потепления появятся новые риски», — подчеркивают исследователи.
Авторы доклада полагают, что стихийные бедствия, вызванные изменением климата, будут происходить в США чаще. Они будут наносить все более серьезный ущерб. Это, в частности, касается природных пожаров и наводнений.
«Ожидается, что миллионы людей вынуждены будут переселиться из-за более сильных лесных пожаров в Калифорнии, повышения уровня моря во Флориде и более частых наводнений в Техасе, вместе с тем из-за экономических перемен, вызванных изменением климата, продолжат повышаться темпы миграции в Соединенные Штаты», — говорится в докладе. В ряде районов страны, как ожидается, из-за потепления будет затруднен доступ к питьевой воде, может быть повреждена инфраструктура. Кроме того, возникнут новые угрозы для здоровья населения, будет затруднено сельское хозяйство и рыболовство.
Окончательную версию доклада власти США планируют представить в следующем году. В подготовке документа участвуют более десятка американских ведомств. Его также оценят независимые специалисты.
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