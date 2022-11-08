Производство алкоголя в РФ в январе — октябре выросло на 12%

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство алкоголя в России в январе — октябре выросло на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 158,7 млн дал. Об этом говорится в материалах Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, производство спиртных напитков крепостью свыше 9% за отчетный период выросло на 11,6% и составило 91,65 млн дал. В том числе выпуск водки увеличился на 7,7% и превысил 67 млн дал. Производство коньяка выросло на 14,7%, до 7,2 млн дал, производство ликероводочных изделий крепостью до 25% снизилось на 74,3%, до 635,2 тыс. дал, производство ликероводочных изделий крепостью более 25% выросло на 42,6%, до 10,8 млн дал.

Выпуск слабоалкогольной продукции в январе — октябре вырос на 33,4%, до 15,3 млн дал. Производство винодельческой продукции увеличилось на 7,5% и составило 51,8 млн дал.