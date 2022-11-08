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Кожемяко опубликовал видеообращения морпехов 155-й бригады, участвующих в боях за Павловку

11:05 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем телеграм-канале опубликовал несколько видеозаписей от участников специальной военной операции (СВО) из Приморья, которые рассказали о наступлении на Павловку. На видео бойцы 155-й гвардейской бригады морской пехоты и добровольческого отряда «Тигр» из Приморья успокаивают земляков после вызвавшего накануне резонанс письма о больших потерях среди приморцев.

Ранее в мессенджерах и социальных сетях было распространено якобы обращение бойцов бригады к губернатору Приморского края. В нем сообщалось о больших потерях личного состава и техники при наступлении на населенный пункт Павловка в ходе СВО. После публикации текста письма Кожемяко обратился в военную прокуратуру для проверки изложенных сведений.

«Добрались мы до интернета, узнали, что вы за нас все беспокоитесь. Информация идет о тяжелых потерях в боях за Павловку. Да, в Павловке дела тяжелые, бои идут тяжелые, идут потери, идут убитые, раненые. Но мы продолжаем давить противника, выполняем поставленную задачу. Продвигаемся потихоньку, может не так быстро как хотелось бы, но идем вперед. Успехи есть», — говорит на одной из видеозаписей боец 155-й бригады.

На другом видео члены отряда «Тигр» также подтверждают, что «отряд строй держит», что отряд старается минимизировать неизбежные во время войны потери.

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