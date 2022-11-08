Байдена назвали "абсолютным Пиноккио"

11:20 Источник: Lenta.ru

Президенту США Джо Байдену присвоили звание Bottomless Pinocchio («Абсолютный Пиноккио»). Такое решение приняла газета The Washington Post (WP) из-за ложных заявлений главы государства.

Издание учредило это звание для фейковых или вводящих в заблуждение заявлений, которые повторяются так часто, что их можно признать «формой пропаганды». Предыдущим обладателем статуса «Абсолютный Пиноккио» является экс-президент США Дональд Трамп. Lenta.Ru