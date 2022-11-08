СберМобайл дарит подарки в Зеленый день

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В рамках ежегодной акции Зеленый день от Сбера мобильный оператор СберМобайл подготовил специальные предложения.

100 Гб интернета для тех, кто активно расходует интернет-трафик: смотрит видео, слушает музыку и общается в сети. Пакет интернета предоставляется на 90 дней при подключении к СберМобайл на всех тарифах, кроме «Переходи на Сбер» и «Лайт». Предложением можно воспользоваться с 8 ноября.

С 10 ноября подписчики СберПрайм смогут подключить к СберМобайл своих близких и друзей со скидкой 40%. Скидка действует в течение года на всех тарифах оператора, открытых для подключения. Для абонентов доступно еще одно предложение: при пополнении баланса счета начисляется удвоенное количество бонусов СберСпасибо. Сумма бонусов может достигнуть одной тысячи. Предложение действует на тарифах «Лайт», «Оптимум», «Салют», «Комбо» и «Премиум».

Узнать подробнее о спецпредложениях СберМобайл на Зеленый день можно на странице акции или на сайте оператора.

«В современном мире, наверное, не найдется человека, который бы не пользовался мобильной связью. СберМобайл всегда старается предложить клиентам услуги связи и сервисы на самых выгодных условиях. Специально для Зеленого дня СберМобайл подготовил целых три подарка, которые доступны не только клиентам Сбера, но и их друзьям и близким. Мы рады принимать участие в традиционной ежегодной акции Зеленый день от Сбера и надеемся, что нам удастся порадовать своими предложениями каждого», – отметил генеральный директор СберМобайл Руслан Гурджиян.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зеленый день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании SberDevices, СберМобайл, СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зеленый день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учетной записи – Сбер ID – гарантирует безопасность платежей.