ЕК не считает потолок цен на газ лучшим средством борьбы с энергокризисом — Bloomberg

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия не считает ограничение цен на газ, импортируемый в страны Евросоюза, лучшим инструментом для сдерживания энергетического кризиса. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

По данным собеседников агентства, в понедельник на встрече представителей правительств ЕС в Брюсселе Еврокомиссия представила свой анализ возможных действий по сдерживания цен на газ. Основная идея ЕС состоит в том, чтобы запустить механизм распределения трат на газ во времени.

Источники агентства указали, что некоторые страны Евросоюза настаивают на ограничении цен на газ, а именно Италия, Польша, Бельгия и Греция. Страны, поддерживающие ограничения, раскритиковали оценку Еврокомиссии на заседании в понедельник, но Нидерланды и Германия поддержали предлагаемый план. Министры энергетики стран Евросоюза должны встретиться и выработать соглашение по предложению ЕК 24 ноября.