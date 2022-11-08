ЕК не считает потолок цен на газ лучшим средством борьбы с энергокризисом — Bloomberg
12:00 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия не считает ограничение цен на газ, импортируемый в страны Евросоюза, лучшим инструментом для сдерживания энергетического кризиса. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
По данным собеседников агентства, в понедельник на встрече представителей правительств ЕС в Брюсселе Еврокомиссия представила свой анализ возможных действий по сдерживания цен на газ. Основная идея ЕС состоит в том, чтобы запустить механизм распределения трат на газ во времени.
Источники агентства указали, что некоторые страны Евросоюза настаивают на ограничении цен на газ, а именно Италия, Польша, Бельгия и Греция. Страны, поддерживающие ограничения, раскритиковали оценку Еврокомиссии на заседании в понедельник, но Нидерланды и Германия поддержали предлагаемый план. Министры энергетики стран Евросоюза должны встретиться и выработать соглашение по предложению ЕК 24 ноября.
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