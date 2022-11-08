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В России выявили 4 320 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 320, летальных исходов из-за ковида — на 63. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 421 случай заражения и 61 смерть, всего с начала пандемии — 21 472 591 и 390 712 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 123 против 4 944 днем ранее, до 20 868 400.

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