В России выявили 4 320 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 320, летальных исходов из-за ковида — на 63. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 4 421 случай заражения и 61 смерть, всего с начала пандемии — 21 472 591 и 390 712 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 123 против 4 944 днем ранее, до 20 868 400.
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