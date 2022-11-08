По предварительным данным, над акваторией Севастополя сбит беспилотник
13:00 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система ПВО, по предварительным данным, сбила беспилотник над акваторией Севастополя, сообщил во вторник в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией», — написал глава города.
Последний раз беспилотник в Севастополе был сбит 1 ноября. До этого, 29 октября, силы Черноморского флота отбили атаку ВСУ с использованием беспилотников в Севастополе, которая, по словам губернатора, была самой масштабной с начала спецоперации.
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