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По предварительным данным, над акваторией Севастополя сбит беспилотник

13:00 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО, по предварительным данным, сбила беспилотник над акваторией Севастополя, сообщил во вторник в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией», — написал глава города.

Последний раз беспилотник в Севастополе был сбит 1 ноября. До этого, 29 октября, силы Черноморского флота отбили атаку ВСУ с использованием беспилотников в Севастополе, которая, по словам губернатора, была самой масштабной с начала спецоперации.

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