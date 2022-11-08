Спецназ полиции непризнанного Косова занял КПП на административной линии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназ полиции непризнанного Косова (ROSU) занял контрольно-пропускные пункты «Яринье» и «Брняк» на административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией. Об этом во вторник сообщила газета «Вечерне новости».

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов непризнанного Косова начали занимать КПП еще в воскресенье, а вчера окончательно расположились на пропускных пунктах, после того как сербские полицейские сложили свои полномочия. Уточняется, что со вчерашнего дня в указанном районе несут дежурство представители так называемых Сил безопасности Косово, движение автотранспорта происходит без затруднений.

Уже с понедельника у КПП «Яринье» начал патрулирование бронетранспортер с сотрудниками спецназа полиции непризнанного Косова, которые были вооружены автоматическим оружием. На базе так называемой косовской полиции, расположенной в километре от административного перехода, были также выставлены спецназовцы и бронетехника.