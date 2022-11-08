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Шотландия потребовала от Лондона расширить полномочия регионального парламента

14:00 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шотландия потребовала от британского правительства расширить полномочия регионального парламента для борьбы с экономическим кризисом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Шотландской национальной партии (ШНП).

В отчете парламентского Комитета по социальному обеспечению приводится ряд фактов, доказывающих необходимость расширения полномочий шотландского парламента, предоставления дополнительных ресурсов для борьбы с ростом стоимости жизни. Речь в том числе идет о возможности принятия решений и выделения больших средств на меры по борьбе с высокими показателями детской смертности.

По мнению ряда экспертов, жители Соединенного Королевства, в том числе Шотландии, уже в ближайшее время рискуют столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.

По словам представителя ШНП Эммы Роддик, «ситуация только усугубляется, и шотландскому парламенту необходимо предоставить дополнительные полномочия». «Только полная власть и независимость гарантируют защиту Шотландии от жесткой политики Вестминстера», — утверждает она.

ШНП, обладающая большинством в региональном парламенте, начала летом кампанию за проведение повторного референдума о независимости Шотландии. 28 июня был опубликован окончательный законопроект, предусматривающий проведение плебисцита 19 октября 2023 года, однако Лондон уже отказал в организации голосования.

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