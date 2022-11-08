Cервис «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахование выяснили опасения россиян во время ремонта

13:35

СберСтрахование и сервис «Ремонт со СберУслугами» выяснили, какие опасения испытывают россияне во время ремонта. Главная тревога - что работа будет выполнена некачественно и ее придется переделывать. Об этом в ходе проведенного опроса заявили 60% респондентов.

Половина (52%) отвечавших опасаются, что не уложатся в запланированный бюджет или сроки, а 47% пугает недобросовестность рабочих. Говоря о возможных проблемах, 38% респондентов признаются, что испытывают страх, что приобретенная бытовая техника окажется некачественной.

Женщины чаще мужчин испытывают сомнения: 64% представительниц прекрасного пола опасаются столкнуться с некачественной работой ремонтной бригады, а у 40% - нет четкого понимания, где искать необходимых специалистов. С такими же опасениями сталкиваются 50% и 30% мужчин соответственно.

Справиться с сомнениями поможет сервис «Ремонт со СберУслугами», на котором можно найти ответственных подрядчиков и безопасно провести сделку. Как правило причиной восстановительных работ становится страховой случай. По данным СберСтрахования, чаще всего ремонт проводят из-за заливов (65% обращений), пожаров и стихийных бедствия (по 11% заявлений).

Возместить ущерб можно, если подключить программу «Защита дома». По ней только за 10 месяцев 2022 года СберСтрахование выплатила клиентам 1,3 млрд руб. «Защиту дома» можно приобрести в любом отделении Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования. Страховку можно оформить и на других лиц, например родителей. А в Зеленый день - 11 и 12 ноября - клиенты СберСтрахования смогут защитить жилье в мобильном приложении СберБанк Онлайн с выгодой 40%.

«Исследование показало, что ремонт дается россиянам нелегко, - отметил Юрий Иванов, исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами». - В ходе опроса выяснилось, что россияне часто не знают где и как искать специалистов для проведения ремонта - так считают 34% респондентов. Также один из главных барьеров при ремонте - нежелание принимать в нем активное участие. Многие хотят доверить поиск рабочих, вопросы оплаты и безопасности ответственному посреднику. Именно таким звеном стал наш сервис. Мы находим надежных исполнителей и гарантируем безопасность сделки».

«Программа «Защита дома» помогает снизить затраты на ремонт. Но ее польза не только в этом, - отметил Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования. - Опрос показал, что при ремонте четверть россиян (24%) боится затопить соседей или иным образом навредить им. По нашим данным, по рискам гражданской ответственности перед соседями зафиксировано 6% всех клиентских выплат со средней суммой возмещения в 68,5 тыс. руб. Если же у вас есть полис СберСтрахования по программе добровольного страхования жилья, то наша компания полностью возместит причиненный соседям ущерб, если произойдет неприятность».