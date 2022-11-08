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Врачи Саакашвили допускают у него деменцию и туберкулез — адвокат

14:32 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики поставили экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили более 30 диагнозов, среди которых может быть деменция и туберкулез. Об этом во вторник сообщил журналистам адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

«Говорить о диагнозах (Саакашвили — прим. ТАСС) пока рано. Мы еще в режиме ожидания. Есть подозрения и в этом направлении работа продолжается. Я имею ввиду подозрения на деменцию и туберкулез, а также еще 34 заболевания», — сказал Хачапуридзе.

Ранее в понедельник юрист сообщил, что американские врачи, которые с августа обследуют бывшего грузинского лидера, диагностировали тяжелые заболевания, что может стать причиной его освобождения из тюрьмы.

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