Российские военные уничтожили ударным дроном танк ВСУ, скрывавшийся в городской застройке
15:00 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ударным дроном украинского танка, который скрывался в городской застройке и вел огонь по российским военным.
«Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку вести огонь из танка по позициям российских военнослужащих, укрываясь за зданиями промышленной застройки. Российским расчетом беспилотных летательных аппаратов танк ВСУ был обнаружен и уничтожен точным ударом», — сообщили во вторник в Минобороны РФ.
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