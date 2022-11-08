Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться

16:00

Диверсант ячейки Службы безопасности Украины (СБУ) совершил самоподрыв в городе Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в г. Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», — сообщил представитель служб.