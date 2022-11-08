Индия заинтересована в стабильных отношениях с РФ по поставкам нефти
16:12 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия заинтересована в стабильных отношениях с РФ по вопросам, касающимся закупок и поставок нефти. Об этом заявил во вторник глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Мы заинтересованы в поддержании надежных и стабильных отношений [с РФ] в том, что касается вопросов о закупках нефти, о поставках нефти», — сказал он.
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