В Великобритании построят первую энергосберегающую тюрьму
16:32 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство первой в Великобритании тюрьмы, которая будет обеспечиваться электроэнергией исключительно за счет солнечных батарей и тепловых насосов, началось в британском местечке Фулл-Саттон (графство Йоркшир). Об этом во вторник сообщила газета «Дейли мейл».
По информации издания, тюрьма на 1 500 заключенных откроется в 2025 году. Ее возведение обойдется налогоплательщикам в 400 млн фунтов стерлингов (459 млн долларов), но позволит ежегодно экономить более 1 млн фунтов (1,1 млн долларов), что особенно важно на фоне продолжающегося энергетического кризиса.
«Новая высокотехнологичная тюрьма сбережет не только общественный порядок, но и бюджет», — заявил замглавы Минюста Великобритании, курирующий пенитенциарную систему страны, Дамиан Хиндс.
Новое исправительное учреждение будет потреблять на 78% меньше энергии, чем лондонская тюрьма Уормвуд-Скрабс, и в 3 раза меньше, чем открывшаяся в текущем году в Веллингборо высокотехнологичная тюрьма Файв-Уэллс. По утверждению властей, строительство нового пенитенциарного учреждения позволит также сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.
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