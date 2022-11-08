WADA передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командном турнире Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил глава WADA Витольд Банька.

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было, — сказал Банька. — Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд».