WADA передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд
17:00 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командном турнире Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил глава WADA Витольд Банька.
«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было, — сказал Банька. — Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд».
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