0
0
96
НОВОСТИ

WADA передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд

17:00 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командном турнире Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил глава WADA Витольд Банька.

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было, — сказал Банька. — Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 08.11.2022
Лица, ответственные за злоупотребление шпионским ПО в Европе, «сидят в Евросовете» — евродепутат
0
72
17:12 08.11.2022
На БРИКС в случае его расширения придется около 40% мировой экономики
0
117
16:32 08.11.2022
В Великобритании построят первую энергосберегающую тюрьму
0
165
16:12 08.11.2022
Индия заинтересована в стабильных отношениях с РФ по поставкам нефти
0
204
16:00 08.11.2022
Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
0
204
15:45 08.11.2022
Сбер проанализировал, как пользуются потребительскими кредитами в разных регионах России
0
210
15:32 08.11.2022
Как минимум 12 стран проявляют интерес к участию в БРИКС — Лавров
0
252
15:17 08.11.2022
Ключевые вопросы научно-технического суверенитета России обсудят на Конгрессе молодых ученых
0
226
15:12 08.11.2022
Глава МИД Индии назвал Россию надежным и проверенным временем партнером
0
227
15:00 08.11.2022
Российские военные уничтожили ударным дроном танк ВСУ, скрывавшийся в городской застройке
0
261

Возврат к списку