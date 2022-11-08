Лица, ответственные за злоупотребление шпионским ПО в Европе, «сидят в Евросовете» — евродепутат
17:40 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повсеместное злоупотребление шпионским программным обеспечением (ПО) в странах ЕС несет угрозу демократии, а ответственные за это «сидят в Европейском совете». Об этом заявила во вторник докладчик Европарламента по расследованию скандала с использованием шпионского ПО для нелегальной слежки за гражданами ЕС голландский евродепутат София Ин’т Велд, представляя предварительные результаты работы своей команды на пресс-конференции в Брюсселе.
«Чрезмерное нецелевое использование шпионского программного обеспечения в странах ЕС — это угроза демократии для всего континента. Это ведет к глушению критических голосов оппозиции, замораживанию гражданского общества, манипулированию выборами, — подчеркнула она. — При этом те, кто ответственны за это, сидят в Европейском совете (высший орган Евросоюза, куда входят главы всех стран ЕС — прим. ТАСС)», — заявила она.
НОВОСТИ
- 17:12 08.11.2022
- На БРИКС в случае его расширения придется около 40% мировой экономики
- 17:00 08.11.2022
- WADA передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд
- 16:32 08.11.2022
- В Великобритании построят первую энергосберегающую тюрьму
- 16:12 08.11.2022
- Индия заинтересована в стабильных отношениях с РФ по поставкам нефти
- 16:00 08.11.2022
- Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
- 15:45 08.11.2022
- Сбер проанализировал, как пользуются потребительскими кредитами в разных регионах России
- 15:32 08.11.2022
- Как минимум 12 стран проявляют интерес к участию в БРИКС — Лавров
- 15:17 08.11.2022
- Ключевые вопросы научно-технического суверенитета России обсудят на Конгрессе молодых ученых
- 15:12 08.11.2022
- Глава МИД Индии назвал Россию надежным и проверенным временем партнером
- 15:00 08.11.2022
- Российские военные уничтожили ударным дроном танк ВСУ, скрывавшийся в городской застройке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать