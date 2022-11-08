Лица, ответственные за злоупотребление шпионским ПО в Европе, «сидят в Евросовете» — евродепутат

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повсеместное злоупотребление шпионским программным обеспечением (ПО) в странах ЕС несет угрозу демократии, а ответственные за это «сидят в Европейском совете». Об этом заявила во вторник докладчик Европарламента по расследованию скандала с использованием шпионского ПО для нелегальной слежки за гражданами ЕС голландский евродепутат София Ин’т Велд, представляя предварительные результаты работы своей команды на пресс-конференции в Брюсселе.

«Чрезмерное нецелевое использование шпионского программного обеспечения в странах ЕС — это угроза демократии для всего континента. Это ведет к глушению критических голосов оппозиции, замораживанию гражданского общества, манипулированию выборами, — подчеркнула она. — При этом те, кто ответственны за это, сидят в Европейском совете (высший орган Евросоюза, куда входят главы всех стран ЕС — прим. ТАСС)», — заявила она.